POL-HI: Schliekum - Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH / WESSELN (erb). Am 29.10.2022, gegen 03:10 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth einen grauen BMW in der Straße "Am Lammeufer" in 31162 Bad Salzdetfurth, OT Wesseln. Bei der Überprüfung des 31-jährigen Fahrzeugführers mit Wohnsitz in 38518 Gifhorn stellten die Polizisten fest, dass seine Fahrerlaubnis in Deutschland nicht gültig ist. Dies hatte zur Folge, dass dem Mann die Weiterfahrt untersagt und ...

mehr