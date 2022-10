POL-HI: Whatsapp-Betrug - Polizei Bad Salzdetfurth warnt vor falschen Angehörigen

Hildesheim (ots) - Alfeld (bue) - Am 28.10.2022, gegen 05.00 Uhr, kommt es in der Hauptstraße in 31089 Duingen im Ortsteil Marienhagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Ermittlungen wird am Ortsausgang in Richtung Eime, auf Höhe der Straße Zum Sportplatz, die dortige Verkehrsinsel überfahren. Hierbei werden drei Verkehrszeichen beschädigt, welche sich auf der Verkehrsinsel befunden haben. Bei dem ...

