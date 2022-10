POL-LWL: Mann versuchte Transportergespann von Baustelle zu entwenden

Goldenitz (ots) - Auf einem Privatgrundstück in Goldenitz ist am späten Mittwochabend ein Schuppen abgebrannt. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro entstanden. Gegen 21:40 Uhr hatte eine Nachbarin den Brand bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der etwa 20x10 Meter große Schuppen bereits in voller Ausdehnung. Angrenzende Gebäude wurden ...

