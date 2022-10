Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Täter werden bei Einbruch in Einfamilienhaus überrascht

Gallin (ots)

Drei Männer sind bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Gallin am Mittwochabend von einem Familienangehörigen der Hauseigentümerin gestört worden. Die Täter waren zuvor gewaltsam in das Haus eingedrungen und durchsuchten dort mehrere Räume. Zu diesem Zeitpunkt war die Hauseigentümerin nicht anwesend. Als sich gegen 19.20 Uhr der Familienangehörige dem Haus näherte, fiel ihm plötzlich auf, dass im Inneren Licht eingeschaltet wurde. Als er der Sache nachging, überraschte er die drei Einbrecher, die unmittelbar daraufhin aus dem Haus flüchteten. Anschließend sollen die Täter vermutlich mit einem hellen PKW Volvo (Kombi), welcher in der Nähe des Tatortes (Poststraße) abgestellt war in Richtung B 195 geflüchtet sein. Wie sich später herausstellte, waren die Täter gewaltsam durch ein Fenster eingedrungen. Was die Täter im Einzelnen gestohlen haben, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. Hinweise zu auffälligen Personen oder zum Fahrzeug in der Dorf- und der Poststraße, nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel.038847/6060) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell