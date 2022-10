Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei sucht Besitzer eines Motorrollers

Parchim (ots)

In Parchim sucht die Polizei nach dem Besitzer eines Motorrollers, welcher nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht durch die Beamten sichergestellt wurde. Am 16.09.2022 gegen 14 Uhr kam es in der Mauerstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorroller und einem PKW, wobei es am PKW zu Sachschäden kam. Der Fahrer des beteiligten Motorrollers flüchtete nach dem Vorfall zu Fuß. Er konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Am Motorroller war ein Kennzeichen angebracht, welches zuvor von einem anderen Kleinkraftrad gestohlen worden war. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/6000) bittet nun um Hinweise zum Verkehrsunfall. Zudem wird der Besitzer des sichergestellten Motorrollers (siehe Foto) gebeten, sich bei den Parchimer Beamten zu melden.

