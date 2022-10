Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Heidelberg/A 656: Unfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit

Mannheim/Heidelberg (ots)

Am Montag kam es gegen 23.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A 656 in Fahrtrichtung Heidelberg kurz vor der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim/Autobahnkreuz Heidelberg. Ein 35-jähriger Peugeot-Fahrer befand sich auf der rechten Fahrspur und wollte auf die linke Fahrspur wechseln. Hierzu betätigte er auch den Blinker nach links, blieb aber vorerst noch auf der rechten Fahrspur. Ein 30-Jähriger, der mit überhöhter Geschwindigkeit von hinten angeschossen kam, erkannte den angekündigten Spurwechsel zu spät und leitete eine Vollbremsung ein. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit dem Peugeot und anschließend mit der Betonleitwand. Der Peugeot wurde nach rechts in die Leitschutzplanke abgewiesen und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der 35-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. Der 30-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die Richtungsfahrbahn musste für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Im Anschluss wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell