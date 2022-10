Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrfache Einbrüche in verschiedenen Gartengrundstücken - Zeugen gesucht!

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den vergangenen Tagen wurden mehrfach Einbrüche in verschiedene Gartengrundstücke in Dossenheim angezeigt. Sowohl in der Goethestraße, als auch in der Edith-Stein-Straße, verschaffte sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Gartengrundstücken. Der oder die bislang unbekannten Täter haben jeweils die Gartenhütten und Geräteschuppen auf den Grundstücken aufgebrochen. In einem Grundstück wurde eine Tauchpumpe, eine Flasche Glühwein und ein Wechseltrichter für Photovoltaikanlage im Wert von insgesamt rund 500.- Euro entwendet, die anderen Gartengrundstücke wurden durchwühlt.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen rund um die genannten Örtlichkeiten machten oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Telefonnummer 06221/45690 zu melden.

