Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt Missachtet - Motorradfahrer stürzt

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16:45 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Hockenheimer Straße/ Gutenbergstraße ein Unfall zwischen einer 30-jährigen VW-Fahrerin und einem 59-jährigen Motorradfahrer. Die Fahrerin des VW Tiguan fuhr in den Kreuzungsbereich hinein und missachtete dabei die Vorfahrt des Yamaha-Fahrers. Dieser musste so stark bremsen, dass seine Reifen wegrutschten und er zu Boden stürzte. Zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Da der Motorradfahrer unter seinem Kraftrad lag und sein Fuß eingeklemmt war, wurde sein Motorrad von aufmerksamen Zeugen angehoben und ihm wurde aufgeholfen. Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Zur weiteren Abklärung verbrachte man ihn in eine Klinik. Es entstand ein Sachschaden von rund 500,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell