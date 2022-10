POL-MA: Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht auf Parkplatz eines Fitnessstudios - Zeugen gesucht!

Wiesloch (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Dienstagmorgen ein Fahrzeug in der Messplatzstraße in Brand. Die Fahrerin eines Mercedes bemerkte gegen 7 Uhr, dass Rauch aus dem Motorraum des Fahrzeuges quoll. Sie hielt zwischen den Einmündungen "Zum Keitelberg/Münchäckerweg" und dem Kreisverkehr ...

mehr