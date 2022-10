Polizei Köln

POL-K: 221011-1-K Kölner überrascht Wohnungseinbrecher - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht derzeit nach einem etwa 20 Jahre alten Mann und zwei mutmaßlich gleichaltrigen Frauen, die im Verdacht stehen am Montagnachmittag (10. Oktober) in eine Wohnung auf der Hans-Sachs-Straße in Lindenthal eingebrochen zu sein.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll der mit einem hellgrau-karierten Jackett bekleidete Einbrecher gegen 15.15 Uhr zunächst an der Wohnungstür eines 39 Jahre alten Kölners "sturm" geklingelt und diese anschließend aufgehebelt haben. Als er ihn der Wohnung jedoch auf den dort arbeitenden 39-Jährigen traf, flüchtete er aus dem Mehrfamilienhaus und lief mit seinen Schmiere stehenden Komplizinnen in Richtung Dürener Straße davon.

Zeugenaussagen zufolge soll der dunkelhaarige Eindringling etwa 1,70 Meter groß sein und trug zum Tatzeitpunkt einen Dreitagebart. Die beiden Frauen werden mit einer Kurzhaarfrisur beschrieben.

Das Kriminalkommissariat 72 nimmt Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Trios sowie Angaben zum Tatgeschehen unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen (sw-al).

