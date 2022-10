POL-K: 221010-1-BAB/DN Beifahrerin ohne Fahrerlaubnis am "Steuer" - Anzeige

Köln (ots) - Am Freitagnachmittag (7. Oktober) sind innerhalb von zwei Stunden drei Radfahrende (57w, 70w, 25m) bei Unfällen in der Kölner Innenstadt sowie den Stadtteilen Ehrenfeld und Junkersdorf schwer verletzt und infolgedessen in Krankenhäuser eingeliefert worden. Gegen 16.30 Uhr in Müngersdorf erfasste eine stadtauswärts fahrende Mitsubishi-Fahrerin (47) beim Linksabbiegen von der Junkersdorfer Straße in die ...

