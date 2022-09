POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Jugendlichem aus Salow

Ueckermünde (ots) - Am 16.09.2022, gegen 21:50 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Fahrer eines VW Multivan die L31 aus Richtung Mönkebude kommend in Richtung Leopoldshagen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam dieser aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Leopoldshagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem abgeparkten Lkw. Durch den ...

