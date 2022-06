POL-HS: Verkehrskontrollen zu Ferienbeginn

Erkelenz-Gerderath (ots) - In der Nacht von Sonntag (26. Juni), 22 Uhr, auf Montag (27. Juni), 04.20 Uhr, wurden in den Straßen Im Torfbruch und Am Floßbach zwei PKW durch Unbekannte geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, klärt nun die Kriminalpolizei. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

