Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 39-Jährige von Mann belästigt, Zeugen gesucht

Erkelenz-Granterath / Hückelhoven-Baal (ots)

Am Pfingstmontag (06. Juni) wurde eine 39-jährige Frau aus Erkelenz beim Joggen durch einen bisher Unbekannten belästigt. Die Joggerin lief gegen 14 Uhr aus Richtung Erkelenz kommend entlang der Bundesstraße 57 in Richtung Hückelhoven-Baal. Dabei fiel ihr ein weißer Pkw Opel Kombi mit Oberhausener Ortskennung (OB-) und einer Firmenaufschrift auf der Fahrerseitentür auf, welcher ihr entgegenkam, dann drehte und vor ihr in der Ortschaft Erkelenz-Granterath anhielt. Der Fahrzeugführer stieg aus und urinierte augenscheinlich. Als die 39-Jährige an dem Mann vorbeilief, drehte er sich so, dass diese sein Geschlechtsteil sehen musste.

Kurz darauf bemerkte die Geschädigte, dass das Fahrzeug wieder an ihr vorbeifuhr und anfangs der Ortslage Baal rechts parkte. Hier bog die Erkelenzerin nach links in den Helenhof ein. Nach etwa zwei- bis dreihundert Metern hörte sie von hinten eine Person rufen. Sie verlangsamte ihre Geschwindigkeit, wurde von der ihr folgenden Person eingeholt und am Arm gefasst. Die 39-Jährige erkannte daraufhin den Fahrzeugführer des Opels, der äußerte, dass er mit ihr Geschlechtsverkehr haben wolle. Die Erkelenzerin schlug den Arm des Mannes weg und lief weiter. Dieser wiederholte seine Äußerung, ließ aber von der Joggerin ab, als diese angab, die Polizei zu rufen und sich Spaziergänger näherten.

Laut Beschreibung handelte es sich bei dem Tatverdächtigen um einen etwa 178 Zentimeter großen Mann mit schlanker Statur. Sein Aussehen war eher westeuropäisch und er sprach Deutsch ohne Akzent. Er hatte helle Augen, kurze Haare und einen Dreitagebart. Da bisherige Ermittlungen nicht zum Ziel führten, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen. Alternativ kann die Internetwache auf der Website der Polizei zur Übermittlung von Hinweisen genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell