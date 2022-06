Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zwei Täter nach Angriff auf Busfahrer geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag kam es gegen 18:50 Uhr am Bussteig 9 des Busbahnhofs Ludwigsburg zu einem Angriff auf einen Busfahrer der Linie 422. Scheinbar grundlos soll eine bislang unbekannte männliche Person kleinere Steine in Richtung des Linienbusses des 42-Jährigen geworfen haben. Nachdem der Busfahrer den Mann ansprach, kam es offensichtlich zu einem Streitgespräch und folglich zu Handgreiflichkeiten gegen den Busfahrer. Gemeinsam mit einer hinzugekommenen weiteren männlichen Person, wurde der Busfahrer zu Boden gebracht und soll von beiden Tätern geschlagen und getreten worden sein. Anschließend flüchteten die beiden Männer über die angrenzende Fußgängerbrücke in Richtung Franckstraße. Die beiden Täter sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 170 bis 180 cm groß gewesen sein sowie ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Der erste Täter hat längeres zu einem Zopf gebundenes Haar, ist schlank und hatte den Oberköper frei. Der zweite Täter hat kurze schwarze Haare und trug ein schwarzes Fußballtrikot mit einer Nummer 7. Der Busfahrer wurde durch die Schläge und Tritte leicht verletzt. Ob ein Sachschaden am Linienbus entstand, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise zu den flüchtenden Tätern oder zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Tel. 07141 18-5353 entgegen.

