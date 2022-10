Polizei Köln

POL-K: 221009-1-K Drei Radfahrende bei Unfällen schwer verletzt

Köln (ots)

Am Freitagnachmittag (7. Oktober) sind innerhalb von zwei Stunden drei Radfahrende (57w, 70w, 25m) bei Unfällen in der Kölner Innenstadt sowie den Stadtteilen Ehrenfeld und Junkersdorf schwer verletzt und infolgedessen in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Gegen 16.30 Uhr in Müngersdorf erfasste eine stadtauswärts fahrende Mitsubishi-Fahrerin (47) beim Linksabbiegen von der Junkersdorfer Straße in die Straße "Am Römerhof" eine Radfahrerin (57), die durch die Kollision stürzte. Die 57-Jährige war zuvor auf der Straße "Am Römerhof" in Richtung Aachener Straße unterwegs gewesen.

Auf dem Radweg der Widdersdorfer Straße zwischen Oskar-Jäger-Straße und Maarweg hat ein 19-jähriger Radfahrer, der entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war, eine ihm entgegenkommende 70-Jährige Radfahrerin angefahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der Kölner, der gegen 18 Uhr in Richtung stadtauswärts fuhr, während der Fahrt sein Handy bedient.

Rund eine halbe Stunde später stürzte ein 25 Jahre alter Radfahrer auf der Magnusstraße in der Innenstadt ohne fremde Beteiligung. Laut Zeugenaussagen hatte sich zuvor aus noch ungeklärtem Grund das Vorderrad vom Rahmen gelöst.

(cs/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell