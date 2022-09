POL-WL: Container brannte

Landkreis Harburg (ots) - Wistedt: Einbruch in Wohnhaus In der Zeit von Donnerstag, 01.09.2022, ca. 20 Uhr bis zum 02.09.2022, 07.30 Uhr brachen unbekannte Täter die Kellertür eines Einfamilienhauses in der Bremer Straße auf und durchsuchten das Haus im Anschluss nach Stehlgut. Wer zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Buchholz unter 04181-2850 in Verbindung zu setzen. Handeloh: Trunkenheit im Verkehr Am Freitag, 02.09.2022, 21.05 ...

