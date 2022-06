POL-PDMT: Fahren unter Drogeneinwirkung

Bad Ems (ots) - In der Zeit von Samstag, 25.06.22 ca. 16.00 Uhr und Montag, 27.06.22 ca. 15.30 Uhr kam es auf dem Waldfriedhof in Bad Ems, dem sogenannten Kaiserwald, zu einer Sachbeschädigung an einem frischen Grab. Durch unbekannte Täter wurden Blumen aus einem abgelegten Kranz herausgerissen und auf dem Weg verteilt. Außerdem wurde ein Blumenherz beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Ems. Rückfragen ...

mehr