POL-K: 221007-6-K Zivilfahnder stellen mutmaßliche Taschendiebinnen

Am Donnerstagmittag (6. Oktober) haben Zivilfahnder der Polizei Köln im Stadtteil Mülheim drei jugendliche Taschendiebinnen (12, 15, 15) gestellt, die kurz zuvor einer 87-jährigen Seniorin aus einem Korb an ihrem Rollator ihr Portemonnaie gestohlen hatten. Gegen 12.15 Uhr hatten die Einsatzkräfte die drei mutmaßlichen Diebinnen dabei beobachtet, wie diese am Bahnsteig der Haltestelle "Wiener Platz" der 87-Jährigen in einen Fahrstuhl gefolgt waren und sich eine von den Dreien auffällig über den Rollator der Frau gelehnt hatte. Die Polizisten sprachen die Kölnerin auf einen möglichen Diebstahl an und hielten das sich entfernende Trio auf, bevor es in eine einfahrende Stadtbahn steigen konnte. Die Geldbörse der Rentnerin trug die 12-Jährige bei sich. Alle drei wurden an die Eltern übergeben. (cw/cs)

