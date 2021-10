Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Letmathe (ots)

An der Oeger Straße wurden in der Nacht zum Mittwoch zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Die Täter erbeuteten Kettensäge, Autoradio, Powerbank, Handy-Ladekabel, ein iPhone und eine Geldbörse. Die Geldbörse wurde später - ohne Geld - auf einer Mülltonne wiedergefunden. Die Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor! Oft genug bietet schon das Kleingeld zum Parken Anreiz, in ein Auto einzubrechen. Dementsprechend sollten im Wagen keine Wertsachen aufbewahrt werden - weder versteckt und erst recht nicht offen sichtbar von außen. Das gilt auch für kurze Abwesenheiten - beispielsweise während eines Spaziergangs. (cris)

