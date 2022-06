Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Tettnang - Sachbeschädigung an Metzgerei

Aktuell noch unbekannte Täter rissen in der Nacht von Freitag auf Samstag den Sensor der elektrischen Eingangstür einer Metzgerei in der Montfortstraße in Tettnang ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541 7010 erbeten.

Friedrichshafen - Trunkenheitsfahrt mit gestohlenem Fahrrad

Besser zu Fuß unterwegs wäre ein 18-jähriger junger Mann gewesen, der am Sonntagmorgen gegen 02:53 Uhr in der Lindauer Straße kontrolliert wurde. Mit knapp 2 Promille bestieg er ein nach ersten Erkenntnissen vermutlich von ihm gestohlenes Fahrrad. Es folgte eine Blutentnahme beim schwankenden Radler. Im Anschluss wurde er zu seiner Unterkunft verbracht. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrraddiebstahl zu.

Frickingen - Brandstiftung an Bauwagen

In Feuer stand ein zur Sauna umgebauter Bauwagen am frühen Sonntagmorgen gegen 04:50 Uhr in Frickingen-Bruckfelden. Da die Sauna zuletzt am Freitag in Betrieb war und sich in dem Bauwagen keinerlei Stromanschlüsse befindet, wird aktuell wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

