Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 25.06.22 aus dem Bodenseekreis

Daisendorf (ots)

Gasgeruch ruft Rettungskräfte auf den Plan

Am Freitagabend wurde in einem Keller am Am Silberberg in Daisendorf Gasgeruch gemeldet. Die fünf Bewohner des Hauses wurden von der Feuerwehr ins Freie geschickt. Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass wohl ein Kabelbrand Auslöser des Geruchs war. Durch eine Tiefbaufirma wurde das Kabel ausgegraben und vor Ort repariert. Die Feuerwehr war mit 35 Einsatzkräften vor Ort; der Rettungsdienst mit 8.

Sipplingen

Pkw kippt in Kurve um

Ein 31jähriger Pkw-Lenker fuhr am frühen Samstagmorgen von Sipplingen in Richtung Hödingen. In einer scharfen Linkskurve kam der Fahrzeuglenker wohl infolge Alkoholbeeinflussung nach rechts von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug kippte an dem angrenzenden steilen Anstieg um. Drei der vier Fahrzeuginsassen wurden dabei verletzt und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Beim Fahrer, der nach ersten Ermittlungen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde eine Blutprobe veranlasst. Die Höhe des Sachschadens ist momentan noch nicht bekannt. Der Fahrzeuglenker wird wegen Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell