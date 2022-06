Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 25.06.22 aus dem Landkreis Sigmaringen

Bad Saulgau (ots)

Pkw gestreift und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker beschädigt am Freitag in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 19.30 Uhr einen in der Bogenweilerstraße 27 abgestellten Opel Astra. Beim Vorbeifahren wird der Astra von dem unbekannten Fahrzeug gestreift, welches dann die Unfallstelle unerlaubt verlässt. An dem geschädigten Fahrzeug entsteht ein Schaden von ca. 2000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau (Tel. 07581/4820) in Verbindung zu setzen.

Mengen

Betrunkene Frau schlägt und spuckt nach Polizeibeamten

Eine stark alkoholisierte 42jährige Frau hielt sich am Freitagnachmittag am Bahnhof in Mengen auf. Da sie immer wieder in Richtung Bahnsteigkante ging, obwohl ein Zug gerade anfuhr, verständigte ein Zeuge die Polizei. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau konnten die Frau dann bei einem nahegelegenen Lebensmittelmarkt antreffen. Auf Grund ihres Zustandes wurde sie in Gewahrsam genommen. Dabei beleidigte sie die Beamten und trat nach ihnen, wobei eine Beamtin leicht an der Hand verletzt wurde. Schließlich musste die Frau von den Beamten in das Streifenfahrzeug getragen werden, dabei spuckte sie in Richtung der Beamten. Weiter äußerte sie, sich etwas antun zu wollen, worauf sie in eine Spezialklinik verbracht wurde. Gegen sie wird jetzt wegen tätlichem Angriff auf Polizeibeamte und Beleidigung ermittelt.

Hettingen

Schwarzer Kleinwagen verursacht Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Am Freitag gegen 15.00 Uhr fuhr eine Fahrzeugkolonne auf der K 8201 hinter einem Lkw her, von Inneringen in Richtung Gammertingen. Ca. 1 km nach Inneringen begann ein schwarzer Kleinwagen die Kolonne zu überholen. Noch vor Beendigung des Überholvorganges musste der schwarze Kleinwagen wieder ruckartig einscheren, da er sonst mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert wäre. Dies führte dazu, dass ein Pkw in der Kolonne stark abbremsen musste und es im weiteren Verlauf durch einen weiteren Pkw zum Auffahren kam. An den beiden Pkw entstand ein Schaden von ca. 20000 Euro. Ein Pkw-Lenker wurde leicht verletzt. Der verursachende schwarze Kleinwagen fuhr ohne anzuhalten weiter. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gammertingen (07574/911687) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell