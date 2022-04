Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperbruch - Auffahrunfall im Kreisverkehr

Lippstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen (25. April 2022), gegen 7 Uhr, im Kreisverkehr an der Mastholter Straße/Ringstraße. Ein 57-jähriger Autofahrer aus Lippstadt bemerkte zu spät, dass ein vor ihm fahrender 27-jähriger Radfahrer aus Lippstadt vom Kreisverkehr aus in die Mastholter Straße abbiegen wollte und hierzu seine Geschwindigkeit verringerte. Durch den folgenden Aufprall fiel der Radfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell