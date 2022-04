Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Blaues Versicherungskennzeichen - Blutprobe

Werl (ots)

Einem Polizeibeamten fiel am Sonntagnachmittag (24. April 2022) das bereits abgelaufene, blaue Versicherungskennzeichen am Kraftfahrzeugroller eines 41-jährigen Mannes auf, als dieser die Grafenstraße in Richtung Langenwiedenweg befuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 41-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte, sein Gefährt keinen gültigen Versicherungsschutz aufwies und zu guter Letzt ein Drogenvortest positiv verlief. Es folgte durch eine Ärztin die obligatorische Entnahme einer Blutprobe und die Erstattung einer Strafanzeige. (reh)

