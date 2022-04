Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Verkehrsunfall Bahnhofstraße - Verursacher hinterlässt falsche Handynummer - Polizei bittet um Anruf

Werl (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montag (11. April 2022), zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr, auf einem Parkstreifen der Bahnhofstraße in Werl, bittet die Polizei den Verursacher bzw. die Verursacherin sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. In dem Zeitraum parkte dort ein grauer Honda CR-V. Als die Nutzerin zu ihrem Wagen zurückkehrte, fand sie hinter dem Scheibenwischer einen Zettel vor, mit dem Hinweis, dass man beim Rückwärtsfahren ihren Wagen angestoßen habe, jedoch keinen Schaden feststellen könne. Weiterhin wurde für Rückfragen eine Handynummer angegeben, über die man jedoch niemanden erreichen konnte. Nach einer Inaugenscheinnahme des Hondas konnte durch die Polizei ein Schaden von circa 500 Euro festgestellt werden. (reh)

