POL-RE: Dorsten: Männer nach Ladendiebstahl und anschließendem Verkehrsunfall festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 13:00 Uhr, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht an der Burgsdorffstraße gerufen. Ein Fahrzeug mit amtlichen Kennzeichen aus Dortmund kollidierte mit einem geparkten Auto. Ein Zeuge sah nach dem Unfall zwei Männer, die an dem Auto hantierten und anschließend mit dem Fahrzeug flüchteten.

Die beiden Männer sollen zuvor mit dem Auto, nach einem Ladendiebstahl (gegen 11:45 Uhr) aus einem Discounter an der Zechenstraße, geflüchtet sein. Hier konnte ein dritter Tatverdächtiger (26 Jahre aus Georgien ohne festen Wohnsitz in Deutschland) durch Zeugen festgehalten und durch die Polizei festgenommen werden. Die Männer hatten nach ersten Erkenntnissen 52 Tuben Haftcreme entwendet.

Der Leitstelle der Polizei wurde telefonisch durch weitere Zeugen mitgeteilt, dass das Fahrzeug jetzt an der Straße An der Landwehr steht. Außerdem deponierten zwei Männer Gegenstände in einem Gebüsch. Vor Ort fanden die Polizeibeamten einen Fiat Punto vor. Vorne rechts fehlte die Bereifung, der Reifen hatte sich während der Flucht von der Felge gelöst.

In dem angrenzenden Gebüsch konnte mutmaßliches Diebesgut aufgefunden werden. Zwei Postboten konnten die beiden Männer gut beschreiben. Dadurch konnte einer der beiden, ein 24-Jähriger aus Georgien ohne festen Wohnsitz in Deutschland, an der Joachimstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen führte er weiteres Diebesgut in einem Rucksack mit.

Das Fahrzeug war außerdem nicht angemeldet, die Kennzeichen gehörten nicht zum Auto. Der Fiat wurde sichergestellt. Bei dem Unfall entstand 3.000 Euro Sachschaden.

Die Ermittlungen nach dem dritten Mann dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

