Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Unfallfucht - Hundehalterin gesucht - Frau schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Erst gestern ist der Polizei ein Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten und anschließender Flucht gemeldet worden. Bereits am 20.09.2022 gegen 10:45 Uhr war eine 82-jährige Pedelecfahrerin aus Waltrop auf einem Waldweg in Höhe einer Schule an der Hafenstraße unterwegs. Hier stieß sie mit einem Hund zusammen, der an einer Langleine geführt wurde. Die Radfahrerin stürzte. Die 82-Jährige bat die Hundehalterin um Hilfe - sie entfernte sich allerdings ohne der Frau Hilfe zu leisten.

Die 82-Jährige musste mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Außerdem entstand geringer Sachschaden an dem Fahrrad.

Hinweise zur Hundehalterin liegen bislang nicht vor. Hinweise erbittet die Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell