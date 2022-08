Polizei Bochum

POL-BO: Polizei ermittelt wegen Sittendelikt in Wattenscheider Freibad

Bochum (ots)

Am späten Dienstagnachmittag, 9. August, kam es in einem Freibad in Bochum-Wattenscheid möglicherweise zu einem Sittendelikt zum Nachteil zweier Jungen (5, 7).

Gegen 18 Uhr wurden Polizisten der Wache Wattenscheid zu einem Einsatz in einem Freibad an der Märkischen Straße gerufen. Zeugen berichteten von einem Mann, der zuvor Kinder im Nichtschwimmerbecken angesprochen habe, um mit diesen zu spielen. Nach derzeitigem Stand hob er die Kinder gegen deren Willen auf seine Schultern, rutschte mit ihnen und hielt sie fest. Die Polizei ermittelt nun, ob die zwei Jungen im Alter von fünf und sieben Jahren (beide aus Bochum) möglicherweise auch von dem Tatverdächtigen unsittlich berührt worden sind.

Der Tatverdächtige, ein 25-Jähriger ohne festen Wohnsitz, wurde von den eingesetzten Beamten zur weiteren Sachverhaltsklärung mit zur Wache genommen. Eine Strafanzeige wurde erstattet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter der Rufnummer 0234 909-4120 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

