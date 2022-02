Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 02.02.22

Eschwege (ots)

Pkw-Diebstahl

In der vergangenen Nacht kam es zum Diebstahl eines weißen Mercedes Benz GLC 250, der im Plesseweg in Wanfried unter einem Carport abgestellt war. Nach bisherigen Ermittlungen haben Unbekannte das Fahrzeug gegen 01:45 Uhr entwendet. Der Pkw hat das amtliche Kennzeichen "ABG-KJ 40" Weiterhin befinden sich im Fahrzeug noch Werkzeuge der Marke "Hilti" sowie persönliche Dokumente. Hinweise: 05651/9250.

Brand eines Aufsitzrasenmähers - erneuter Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei in Eschwege bittet im Zusammenhang mit dem Brand eines Aufsitzrasenmähers in der Langenhainer Straße in Wehretal-Reichensachsen erneut um Zeugenhinweise. Am 30.01.22 wurde, um 00:44 Uhr, der Brand eines Carports der Leitstelle gemeldet. Am Tatort wurde bereits in der Nacht eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Nach den jetzt durchgeführten Ermittlungen des zuständigen Kommissariats ist eindeutig von Brandstiftung auszugehen. Der oder die Täter haben zuvor den unter den Carport abgestellten Aufsitzrasenmäher in Brand gesetzt, wodurch die Flammen dann auf den Carport übergriffen. Der Sachschaden wurde auf ca. 4000 EUR beziffert. Die Kripo bittet daher, auffällige Wahrnehmungen zu Personen oder Personengruppen - nicht nur zur Tatzeit auch in den Stunden zuvor oder danach - unter der Tel. 05651/9250 zu melden.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 06:04 Uhr, eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Cornberg, die auf der B 7 zwischen Wichmannshausen und Datterode unterwegs war. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Dieseldiebstahl

Zwischen dem 31.01.22, 17:00 Uhr und dem 01.02.22, 07:30 Uhr wurde aus einem Baufahrzeug, das auf dem Baustellengelände an der B 27 in Höhe der Abfahrt Sontra-Mitterode abgestellt war, ca. 300 Liter Diesel entwendet. Hierzu haben unbekannte Täter zuvor ein Loch in den Tank gebohrt, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR entstand.

Diebstahl von Holzbohlen

Unbekannte entwendeten drei Eichenholzbohlen von je drei Metern Länge, die unter einem Carport in der Ulfetalstraße in Sontra-Krauthausen gelagert waren. Die Tat ereignete sich zwischen dem 30. und 31.01.22, 16:00 Uhr. Der Schaden wird mit 60 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Sontra unter Tel. 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahrzeug rollt gegen Schutzbügel

Um 13:06 Uhr befuhr gestern Mittag ein 68-Jähriger aus Großalmerode auf ein Tankstellengelände in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau. Da das Auto nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war, setzte es sich in Bewegung und rollte zunächst von dem etwas abschüssigen Tankstellengelände über die Leipziger Straße hinweg. Die "Fahrt" endete dann an einem Baumschutzbügel auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Von Fahrbahn abgekommen

Auf der Fahrt von Hundelshausen in Richtung Trubenhausen (B 451) geriet am gestrigen Abend, um 18;27 Uhr, ein 38-Jähriger aus Großalmeroder mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er mit dem Auto noch einen Leitpfosten. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl einer Geldbörse

Zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr ereignete sich am gestrigen Dienstag im Lidl-Markt im Laubenweg in Witzenhausen der Diebstahl eines Portmonees, das einer 29-Jährigen aus Witzenhausen aus ihrem Rucksack entwendet wurde. Diesen hatte sie in ihrem Einkaufswagen gestellt. In einem unbeaufsichtigten Moment wurde das Portmonee aus dem Rucksack gestohlen; der Diebstahl dann erst an der Kasse bemerkt. Bargeld befand sich nicht in der Geldbörse, jedoch unterschiedliche Dokumente sowie die EC-Karte. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

