POL-ESW: Pressebericht vom 01.02.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Zwischen dem 30.01.22, 12:00 Uhr und dem 31.01.22, 07:30 Uhr wurde in der Straße "Rohrgraben" in Meinhard-Grebendorf ein in Höhe Haus-Nr. 26 geparkter schwarzer VW Tiguan beschädigt. Der oder die Verantwortliche touchierte das geparkte Auto offensichtlich beim Ein- oder Ausparken, wodurch Sachschaden entstand. Anschließend entfernte man sich von der Unfallstelle Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfälle mit Wildschweinen

Um 06:39 Uhr befuhr heute Morgen eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Treffurt die B 249 zwischen Wanfried und Frieda. Dabei kam es in der Gemarkung von Wanfried zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das den Aufprall nicht überlebte. Am Auto entstand im Frontbereich erheblicher Sachschaden, der auf ca. 10.000 EUR geschätzt wird. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Um 07:42 Uhr befuhr gestern Morgen eine 57-Jährige aus Mühlhausen die B 452 von Eschwege kommend in Richtung Reichensachsen. In Höhe des Abzweiges zur Domäne Vogelsburg überquerte eine Rotte Wildschweine die Bundesstraße, wobei eines der Tiere von dem Pkw der 57-Jährigen erfasst wurde. Das Wildschwein verendete durch den Aufprall; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

In entgegengesetzter Richtung war zu diesem Zeitpunkt eine 19-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw unterwegs. Auch sie kollidierte mit einem Wildschwein, das den Zusammenstoß ebenfalls nicht überlebte. An dem Pkw der 19-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Sachbeschädigung an Schulgebäude

Gestern Morgen wurde eine Bierflasche der Marke "Corona" gegen das Fenster der Schulkantine der Friedrich-Wilhelm-Schule in der Bahnhofstraße in Eschwege geworfen. Dadurch splitterte das Glas der Scheibe, so dass ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Abbiegen

Um 13:05 Uhr befuhr gestern Mittag ein 30-Jähriger aus Hessisch Lichtenau die Gustav-Siegel-Straße in Hessisch Lichtenau. Er beabsichtigte nach links in die Poppenhagener Straße abzubiegen. Dabei fuhr etwas zu weit links, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Pkw eines 27-Jährigen aus Hessisch Lichtenau kam. Dieser befuhr die Poppenhagener Straße und bog nach rechts in die Gustav-Siegel-Straße ein. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Schranke beschädigt; Zaun beschädigt

Am 31.01.22, um 06:22 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger aus der Ukraine mit einem Sattelzug die Zufahrt zu einem Firmengelände in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen. Beim anschließenden Rangieren touchierte der Auflieger eine Schranke, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Bei einem weiteren Verkehrsunfall am gestrigen Nachmittag, um 14:17 Uhr, beschädigte ein 36-jähriger aus der Ukraine beim Rangieren mit einem Lkw einen Zaun in der Bachstraße in Witzenhausen. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben.

Dieseldiebstahl

Zwischen dem 28.01.22, 11:00 Uhr und dem 31.01.22, 09:30 Uhr wurde in der Rimbacher Straße in Witzenhausen-Werleshausen der Tankdeckel eine dort abgestellte Baumaschine aufgehebelt und ca. 200 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt und entwendet. Auch der Tank einer weiteren Baumaschine wurde aufgebrochen, jedoch wurde in diesem Fall kein Kraftstoff abgezapft. Gesamtschaden: ca. 370 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

