Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrstraining für ukrainische Flüchtlingskinder in Witten

Witten (ots)

Spiel, Spaß und lachende Kinder - das erfreuliche Fazit einer Verkehrssicherheitsaktion der Bochumer Polizei.

Mit dem Ende der Sommerferien füllen sich auch wieder die Straßen in NRW. Vor allem Kinder sind oft noch unsicher im Straßenverkehr, weshalb ein gezieltes und altersgerechtes Verkehrssicherheitstraining unerlässlich ist. Mit einer Vielzahl von Aktionen nimmt die Polizei Bochum unsere Schulkinder "an die Hand" und übt das richtige Verhalten im Straßenverkehr.

In diesem Sinne unterstützte die Polizei Bochum gemeinsam mit der Verkehrswacht Witten bereits am Freitag, 29. Juli, ein Feriencamp im Wittener Lukaszentrum für ukrainische Flüchtlingskinder in Form eines spielerischen Verkehrstrainings - ganz nach dem Tenor "Früh übt sich".

In der Zeit von 10 bis 13 Uhr waren Polizisten der Verkehrsunfallprävention und des Opferschutzes, kurz VUPO, in Witten vor Ort und behandelten mit den Kindern im Alter von sieben bis 14 Jahren verschiedene Bereiche rund um das Thema Verkehrssicherheit. Hierzu gehörten Themen wie "Sehen und gesehen werden", "das verkehrssichere Fahrrad" und der "tote Winkel". Zusätzlich konnten die Kinder an einem ukrainisch-deutschen Verkehrsquiz teilnehmen, bei welchem sie ihr Wissen testen konnten. Für die Jüngsten kam hierbei sogar die mobile Tischbühne der Puppenbühne zum Einsatz.

Im Anschluss an das vielseitige Programm folgte ein gemeinsames Essen, bei welchem noch viele Fragen der Kinder mit Hilfe von Dolmetscherinnen und Dolmetschern beantwortet wurden. Insgesamt war es zur Freude aller Helferinnen und Helfer ein erfolgreicher Tag mit fröhlichen Kindern, die das spielerische Verkehrstraining mit Begeisterung angenommen haben.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell