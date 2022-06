Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall auf EDEKA-Parkplatz - Unbekannter Geschädigter wird gebeten, sich zu melden

Selm (ots)

Am Samstag ( 04.06.2022 ) kam es gegen 10:20 Uhr auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes Botzlarstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 35 jährige Selmerin hatte mit ihrem schwarzen Skoda Octavia beim Einparken einen anderen geparkten PKW beschädigt und sich dann zunächst von der Örtlichkeit entfernt, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Etwa zwei Stunden später meldete sie sich dann bei der Polizei und kehrte zur Unfallstelle zurück. Dort konnte dann allerdings das andere von ihr beschädigte Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden. Die Verursacherin konnte keine Angaben zu Fabrikat, Farbe und Kennzeichen des geschädigten Fahrzeuges machen. Aufgrund des Schadens an ihrem Fahrzeug muss davon ausgegangen werden, dass an dem anderen Fahrzeug ebenfalls ein Schaden entstanden ist.

Die Fahrerin oder der Fahrer des Fahrzeuges, welche(r) zur fraglichen Zeit auf dem EDEKA-Parkplatz geparkt und nach Rückkehr zum Fahrzeug oder auch erst später eine Beschädigung daran festgestellt hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder unter 02303 921 0 zu melden. Die Meldung wird auch für den Fall erbeten, dass zwischenzeitlich bereits bei einer Polizeiwache außerhalb der Kreispolizeibehörde Unna eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht erstattet worden sein sollte.

