Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall mit Folgen

Jena (ots)

Zwei Fiats kollidierten am Donnerstagabend am Fürstengrabe/ Ecke Weigelstraße in Jena. Ein 29-Jähriger, der den Fürstengraben entlang fuhr, bemerkte aus Unachtsamkeit den vor ihm wartenden Fiat nicht und fuhr folglich auf diesen auf. Die 43-Jährige Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

