Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf

Apolda (ots)

Im vermutlichen Tatzeitraum 20.11.2021 bis 21.11.2021 kam es am Kantplatz in Apolda zur Beschädigung an einem dort aufgestellten Schaukasten. Ein angebrachtes Banner mit der Aufschrift "Rücksicht ist besser" wurde zudem entwendet. Nun werden Zeugen gesucht, die möglicherweise die Tathandlung beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03644-5410 geben können.

