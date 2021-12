Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Wildschwein kollidiert

Weimar (ots)

Auf der K503, zwischen der B85 und dem UNO Gewerbepark, kollidierte in einem Waldstück die Fahrerin eines Fiats mit einem Wildschwein. In der Nacht von Donnerstag zu Freitag war die Frau aus Richtung der Autobahn in das Gewerbegebiet unterwegs, als zwei Wildschweine die Fahrbahn querten. Sofort leitete die Frau eine Gefahrenbremsung ein, konnte die Kollision mit einem der Tiere aber nicht mehr verhindern. Während die 56-Jährige mit ihrem kaputten Fahrzeug an der Unfallstelle zurückblieb und die Polizei verständigte, flüchtete das Tier in den angrenzenden Wald.

