Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nichts entwendet, aber Sachschaden verursacht

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum 01.12.2021, 12:00 Uhr bis 02.12.2021, 11:30 Uhr drang ein unbekannter Täter in ein Gartenhaus in der Kleingartenanlage "Goethesiedlung" in Apolda, Joliot-Curie-Straße ein. Offenbar überstieg er dazu ein Gartentor und versuchte im Anschluss die Tür zur Laube aufzuhebeln, was nicht gelang. Daraufhin riss er eine Holzblende vom Fensterladen ab und nahm die Fensterscheibe heraus. Nunmehr konnte er ins Innere gelangen. Scheinbar wurde alles durchsucht, jedoch nichts entwendet. Über einen halbhohen Gartenzaun kam er in der Folge auf ein Nachbargrundstück. Durch Einschlagen einer Scheibe gelangte er in die dortige Gartenlaube, schaute sich nach Beutegut um, fand aber offenbar nichts lohnenswertes, so dass auch hier nichts entwendet wurde. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 500 Euro.

