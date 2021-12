Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Parkendes Fahrzeug im Vorbeifahren gestreift

Bad Sulza (ots)

In Bad Sulza, Ludwig-Wiegand-Straße kam es am 02.12.2021, gegen 17:15 Uhr zu einem Kleinunfall als eine 53jährige Nissan-Fahrerin, die in Richtung Naumburg unterwegs war beim Vorbeifahren den parkenden Pkw BMW eines 68jährigen streifte. Insgesamt entstand dabei ein recht hoher Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

