Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Haltern am See

Von Samstagabend bis Sonntagvormittag schlugen Unbekannte die Scheibe eines Getränkemarkts ein und stiegen ins Gebäude ein. Sie entwendeten sämtliche Zigarettenschachteln und flüchteten unerkannt. Der Markt liegt an der Recklinghäuser Straße.

Dorsten

Am Wochenende - Samstagmorgen bis Montagmorgen - hebelten unbekannte Täter eine Nebeneingangstür auf und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Ob etwas aus der Wohnung an der Bahnhofstraße entwendete wurde, kann noch nicht gesagt werden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen

An der Hohenzollernstraße stiegen Unbekannte über ein Fenster in eine Wohnung ein. Sie schlugen ein Loch in die Scheibe, griffen dann hindurch und öffneten das Fenster. Im Inneren durchwühlten sie diverse Räume und Schränke. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Sie entkamen unerkannt. Tatzeit: Montag, zwischen 19.30 Uhr und 22 Uhr.

Zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter ein auf Kipp stehendes Fenster und betraten die Wohnräumlichkeiten einer Wohnung an der Forststraße. Sie öffneten Schränke und durchsuchten sie offensichtlich nach Diebesgut. Sie flüchteten unerkannt.

Unbekannte schlugen ein Souterrainfenster ein und verschafften sich auf diese Weise Zugang zu einem Haus an der Flutstraße. Sie durchsuchten die Räume und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Der Einbruch ereignete sich am Freitag, in der Zeit von 14 Uhr bis 21.30 Uhr.

Marl

Am Freitag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Schwalbenstraße ein. Zwischen 2 Uhr und 13.30 Uhr traten sie die Wohnungstür ein und betraten die Wohnräume. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.

Am Merkelheider Weg öffnete Unbekannte ein auf Kipp stehendes Fenster einer Erdgeschosswohnung und stiegen ein. Sie durchwühlten Schränke und Behältnisse und entkamen schließlich unerkannt. Angaben zum möglichen Diebesgut können noch nicht gemacht werden. Tatzeit: Freitagnach bis Samstagnacht.

Bottrop

Im Brinkmannsfeld schoben Einbrecher ein Rollo hoch, bevor sie eine Fensterscheibe einschlugen und den Bungalow betraten. Sie durchsuchten und durchwühlten mehreren Behältnisse und Schränke in den Wohnräumen. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen bisher nicht vor. Die Täter schritten am Freitag, zwischen 17 Uhr und 21 Uhr zur Tat.

Castrop-Rauxel

Auf einem Firmengelände an der Rheinstraße hebelten und schoben bislang unbekannte Täter ein Rolltor einer Lagerhalle auf und entwendeten - nach ersten Erkenntnissen - Kupferrohre. An einer weiteren Halle scheiterten sie. Es blieb beim Versuch das Tor gewaltsam zu öffnen. Konkrete Täterhinweise liegen nicht vor. Eine genaue Anzahl der entwendeten Rohre kann nicht benannt werden. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagmorgen und Sonntagvormittag.

In einer Kleingartenanlage brachen unbekannte Täter in mehrere Gartenlauben ein und entwendete Werkzeuge. Die Anlage liegt an der Schubertstraße und der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagabend und Samstagmorgen. Bislang liegen der Polizei vier Strafanzeigen vor.

Gladbeck

Unbekannte schlugen an einem Gebäude an der Friedrich-Ebert-Straße (Mitte) ein Fenster ein und stiegen ein. Die durchsuchten den Küchenbereich und flüchteten anschließend unerkannt. Der genaue Einbruchszeitraum liegt am Samstag, in der Zeit von 00:30 Uhr bis 17.30 Uhr. Das Gebäude grenzt an die Stadtbücherei.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell