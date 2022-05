Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Speyer (ots)

Am 15.05.2022 um 11 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Fahrrad den für ihn rechten Radweg der Industriestraße stadtauswärts und transportierte seinen 1-jährigen Sohn im Fahrradanhänger. Als das Fahrrad den ordnungsgemäß längs zur Fahrbahn geparkten PKW eines Ehepaares aus Ludwigshafen passierte, öffnete dessen 59-jähriger Beifahrer aus Unachtsamkeit die Tür und berührte damit den Fahrradanhänger. Infolge dessen stürzte der 39-Jährige über den Lenker zu Boden und zog sich Schürfwunden zu. Glücklicherweise blieb der 1-Jährige unverletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell