Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Festnahme nach Wohnungseinbruch

Recklinghausen (ots)

Die Recklinghäuser Polizei nahm am Montagabend einen Einbrecher fest, nachdem er in ein Haus an der Kaiserstraße eigestiegen war. Der 17-Jährige ohne festen Wohnsitz wird heute einem Haftrichter mit dem Ziel der U-Haft vorgeführt.

Die Wohnungsinhaberin, eine 86-jähirge Hertenerin, war während des Einbruchs zuhause. Als sie gegen 21:40 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Flur vernahm, ging sie nachsehen und fand eine Schublade auf dem Boden liegend. Noch während sie mit der Polizei sprach, flüchtete ein unbekannter Mann aus ihrem Haus. Bei Eintreffen konnten die Polizisten einen Tatverdächtigen auf einem angrenzenden Garagendach ausmachen, der bei Erblicken der Beamten sofort flüchtete. Er sprang hinunter und rannte durch die angrenzenden Gärten, bis die Beamten ihn einige Hausnummern weiter einholen und festnehmen konnten. Bei ihm fanden sie neben einem Schraubenzieher und Handschuhen, eine Taschenlampe sowie Bargeld auf. Die Sachen wurden sichergestellt.

Ins Haus war er gelangt, indem er ein Fenster aufhebelte.

Während des Einsatzes waren auch ein Hubschrauber und ein Mantrailer eingesetzt, die nach einem mutmaßlichen zweiten Täter suchten. Die Hertenerin meinte noch eine weitere Person erkannt zu haben, die bisher nicht gefunden werden konnte.

Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell