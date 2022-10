Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Täter nach Raub flüchtig

Recklinghausen (ots)

Ein Mobiltelefon und eine Armbanduhr entrissen zwei Täter einem 17-jährigen am Samstagabend (20.05 Uhr) an der Bahnhofstraße und rannten davon. Sie schlugen und traten auf den jungen Mann ein, bevor sie ihm die Gegenstände abnahmen. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort von Rettungskräften behandelt. Laut Aussage eines Zeugen flüchteten zwei Tatverdächtige mit einem schwarzen Daimler-Benz in Richtung Heidestraße. Er beschrieb einen der Verdächtigen wie folgt: 20-25 Jahre alt, schlank, dunkle Haare und dunkle Kleidung. Er hielt ein Handy in der Hand. Das Handy konnte wenig später an der Heidestraße, auf dem Gehweg liegend, aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der 0800 2361 111 zu melden.

