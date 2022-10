Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zusammenstoß mit Radfahrerin

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Kaiserstraße/Uferstraße sind am späten Montagnachmittag ein Autofahrer und eine Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 14-Jährige aus Herten gegen 17.45 Uhr auf dem Radweg unterwegs als sie von dem 29-jährigen Autofahrer aus Herten erfasst wurde, der von links kam. Die 14-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 1.100 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell