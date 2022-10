Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Recklinghäuser nach Raub festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Beamten der Recklinghäuser Polizei nahmen am frühen Samstagmorgen einen Mann fest, der zuvor einen 22-jährigen Recklinghäuser geschlagen und beraubt hatte. Um kurz vor 4 Uhr kam es zwischen einem 22- und 26-Jährigen, beide aus Recklinghausen, zu einer Schlägerei, in deren Verlauf der 26-Jährige sowohl Bargeld, als auch das Mobiltelefon des 22-Jährigen an sich nahm und flüchtete. Ein Zeuge konnte den Vorfall an der Große-Perdekamp-Straße beobachten. Die Beamten trafen den Flüchtenden während der Fahndungsmaßnahmen an und nahmen ihn vorläufig fest. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Beteiligten waren alkoholisiert. Der 22-Jährige war leicht verletzt.

