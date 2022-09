Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Fahndung mit Foto

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Am 17.01.2022 gegen 12 Uhr kam es zu einem Betrug auf der Bochumer Straße in Castrop-Rauxel. Eine 86-Jährige erhielt einen Anruf von einem Mann, der sich als Mitarbeiter der Sparkasse ausgab. Dieser gab an, dass unrechtmäßige Abhebungen von dem Konto der Seniorin stattgefunden hätten und er sie an die Polizei weiterleiten würde, damit diese Vorkehrungen zu ihrem Schutz treffen können. Der angebliche Polizist teilte der 86-Jährigen mit, dass eine Beamtin vorbeikommen würde, um ihre EC-Karte sicherzustellen. Kurz darauf stand eine Frau vor der Tür und die Seniorin händigte ihre EC-Karte aus. Im Anschluss hob die Tatverdächtige mit der EC-Karte Bargeld an einem Geldautomaten in Obercastrop ab. Dabei konnte sie videofotografiert werden.

Das Foto der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/88452

Wer Hinweise zu der Frau geben kann, meldet sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell