POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Kirchhellener Straße wurde am Donnerstagvormittag in eine Wohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter drangen zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr ein und durchsuchten dann fast alle Räume. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor.

Castrop-Rauxel:

Vom Parkplatz "Im Ohr" an der Lönsstraße wurde am frühen Donnerstagabend ein grauer Nissan Micra gestohlen. Der Wagen mit CAS-Kennzeichen wurde zuletzt gegen 17.30 Uhr gesehen. Um 19.15 Uhr war das Auto dann weg. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Verschwinden und/oder zum Verbleib des Autos machen können.

Dorsten:

Aus einem Sportstudio an der Essener Straße wurde in der Nacht auf Freitag ein EMS-Gerät gestohlen. Wie die Täter in den Hausflur kamen, ist unklar. Danach hebelten sie eine Tür zu dem Sportstudio auf und nahmen das hochwertige Gerät mit.

Herten:

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag wurde in ein Ladenlokal auf der Straße Fockenkamp eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Eingangstür auf, gestohlen wurde aber offenbar nichts.

Marl:

Von einem Firmengelände an der Straße Alberskamp wurden mehrere Meter Kupferkabel gestohlen. Die unbekannten Täter brachen die Tür eines Häuschens auf, um an die Beute zu kommen. Der Diebstahl wurde am Donnerstag festgestellt, die Tat selbst kann aber schon ein paar Tage zurückliegen. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei zu informieren.

Recklinghausen:

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Straße Hillen eingebrochen. Nachdem die Haustür gewaltsam geöffnet wurde, durchsuchten die Einbrecher die Räume nach Beute. Was die Täter mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Am Donnerstagabend wurde in ein Reihenhaus auf der Thomasstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter öffneten eine Tür und durchsuchten dann Schränke im Wohnzimmer. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Spielekonsole und eine Geldbörse gestohlen.

Auf der Karlstraße wurde in der Nacht auf Freitag in den Kiosk (Container) am Skaterpark eingebrochen. Die unbekannten Täter versuchten offenbar zunächst, ein Fenster aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Anschließend schlugen sie das Fenster ein und gelangten so in den Kiosk. Angaben zum Diebesgut liegen bislang keine vor.

Auf der Alte Grenzstraße sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten sie eine Terrassentür auf und gingen dann ins Haus. Ob und wenn, was gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Einbruch wurde heute Vormittag festgestellt, die Tat selbst kann schon wenige Tage zurückliegen.

Hinweise zu den Einbrüchen und Diebstählen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

