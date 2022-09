Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Datteln/Castrop-Rauxel: Einbruchdiebstähle

Recklinghausen (ots)

Herten

An der Roonstraße entwendeten bislang unbekannte Täter am Mittwoch Schmuck und Bargeld aus einer Wohnung. Um die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsuchen zu können, brachen sie die Wohnungstür, zwischen 14.30 Uhr und 23.50 Uhr, auf. Die Einbrecher entkamen unerkannt.

Datteln

Gegen 3.15 Uhr beobachteten Zeugen in der vergangenen Nacht, wie zwei Männer an der Danziger Straße über einen Zaun flüchteten. Zuvor hatten sie eine Tür eines Cafes aufgebrochen und im Inneren versucht einen Spielautomaten zu öffnen. Nach bisherigen Erkenntnissen fehlten Bargeld sowie ein kleiner Spielautomat. Die informierten Polizeibeamten fanden in Tatortnähe einen Wagen, in dem u.a. auch ein Spielautomat und mutmaßliches Aufbruchswerkzeug entdeckt werden konnte. Sie stellten das Auto mitsamt des Inhalts sicher. Ermittlungsansätze liegen vor. Das zuständige Kriminalkommissariat in Castrop-Rauxel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Castrop-Rauxel

Unbekannte entwendeten zwischen Mittwochabend und heute Morgen einen grauen BMW 530d xDrive von der Lange Straße. An dem Fahrzeug waren Recklinghäuser Kennzeichen angebracht. Abgestellt war der Wagen auf einem Stellplatz neben einem Wohnhaus. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Hinweis nimmt die Kripo unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell