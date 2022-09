Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Nach Auffahrunfall geflüchtet - Senior verletzt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Unfall an der Kreuzung Im Gewerbepark/Scharnhölzstraße den Fahrer eines Kleintransporters. Auch Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, werden gesucht. Ein 84-jähriger Autofahrer aus Essen wollte heute Morgen, gegen 8.45 Uhr, von der Straße Im Gewerbepark nach rechts in die Scharnhölzstraße abbiegen. Noch an der Ampel kam es dann zum Auffahrunfall. Ein weißer Kastenwagen bzw. Kleintransporter/Sprinter war dem 84-Jährigen ins Heck gefahren. Anschließend fuhr der vermeintliche Verursacher weiter geradeaus in die Industriestraße. Weitere Angaben zu dem Fahrer oder dem Fahrzeug liegen nicht vor. Der 84-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt - er kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto des Seniors wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Transporter/Kastenwagen müsste vorne beschädigt sein. Wer Hinweise zu dem Unfall und/oder dem gesuchten Fahrer hat, wird gebeten, das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

