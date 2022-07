Polizei Duisburg

POL-DU: Offenbach/Duisburg: 12-Jährige aus Hammersbach vermisst - Offenbacher Polizei bittet um Mithilfe

Duisburg (ots)

Die Offenbacher Polizei bittet die Duisburger Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe: Seit dem 29. Juni wird die zwölfjährige Laila Podolhov aus Hammersbach vermisst. Möglicherweise hält sich das Mädchen in Duisburg auf.

Wer hat Laila gesehen? Sie ist etwa 1,70 Meter groß, hat dunkelblonde lange Haare und trägt eine Brille. Am Tag ihres Verschwindens war sie vermutlich mit einem schwarzen T-Shirt und einer mit Blumen bedruckten Hose bekleidet, an deren Seite ein Schmetterling sein soll. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Laila geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Weitere Informationen und ein Foto von Laila finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5272812

