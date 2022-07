Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Sprengung eines Geldautomaten - Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen

Duisburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (12. Juli) wurden Zeugen um 2:47 Uhr auf einen lauten Knall an einer Bankfiliale auf der Friedrich-Ebert-Straße aufmerksam. Kurz darauf sahen sie, wie zwei maskierte Personen mit einer Tasche aus dem Vorraum des Gebäudes kamen und mit einem roten Motorroller flüchteten. Der Anbau und der darin befindliche Geldautomat waren durch eine Explosion stark beschädigt worden. Ob die Täter Bargeld erbeuteten und auf welche Weise sie die Sprengung verursachten, steht derzeit noch nicht fest. Verletzt wurde offensichtlich niemand. Ob sich die Gebäudeschäden auch auf ein angrenzendes Wohnhaus erstrecken, muss noch untersucht werden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Kurz nach der Tat soll ein weißer Transporter mit WES-Kennzeichen am Tatort angehalten haben und kurz darauf in Richtung Marxloh weitergefahren sein. Bei dem Fahrer könnte es sich um einen wichtigen Zeugen handeln, den die Polizei dringend befragen möchte. Er wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen (Tel.: 0203 2800). Weitere Zeugen, die möglicherweise Foto- oder Videoaufnahmen gemacht haben, können diese Daten über ein eigens dafür eingerichtetes Hinweisportal der Polizei NRW im Internet hochladen: https://nrw.hinweisportal.de/2022051912_gaa_sprengung.

